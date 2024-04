Hakan Calhanoglu è stato uno dei grandi protagonisti della stagione dell'Inter: il centrocampista turco, decisivo anche contro il Torino con una doppietta, si è ritagliato un ruolo di primissimo piano, risultando uno dei più acclamati dai tifosi durante la festa scudetto. Un'annata da ricordare, a livello di squadra ma anche personale. Così scrive Tuttosport: "Il numero 20 lui lo porta scritto sulle spalle. Il che lo rende l’uomo della seconda stella, in qualche modo. Di sicuro è stato uno dei protagonisti più importanti di questa stagione così speciale per il gruppo nerazzurro, Hakan Calhanoglu. Così come lo è stato nella giornata della celebrazione davanti ai tifosi - stavolta in maggioranza assoluta, visto che il derby era in trasferta".