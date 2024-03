Madrid è una tappa importante per la stagione dell'Inter. Dopo l'1-o dell'andata, la squadra di Inzaghi si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Champions con l'Atletico questa sera al Civitas Metropolitano. Ma non solo: Madrid è una tappa chiave anche per il futuro di Lautaro Martinez. Il suo agente, infatti, vive nella città spagnola e incontrerà a breve la dirigenza dell'Inter per parlare del contratto del capitano.