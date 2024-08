Carboni, il Marsiglia di De Zerbi è il posto ideale. La strategia dell’Inter

"Sono pronto per questa nuova avventura. Voglio giocare e cercherò di farlo il meglio possibile". Queste sono state le prime parole di Valentin Carboni dopo aver rinnovato con l'Inter prima del passaggio al Marsiglia. La formula è la seguente: prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 36 milioni e il controriscatto fissato a 40 milioni di euro a favore dei nerazzurri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, da questi dettagli si evince abbastanza chiaramente la strategia del club nerazzurro per il suo giovane talento.

"Fargli fare esperienza altrove, farlo crescere, non mollarlo, con la speranza di riportarlo alla base per un pugno di milioni in più pronto rispetto alle attuali performance. Il Marsiglia di De Zerbi è il posto ideale. Carboni deve migliorare soprattutto tatticamente, in modo da essere poi efficace, eventualmente, da seconda punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. "Ha presente e un futuro fantastico. Lo avevo già visto nel torneo sudamericano per gli under20, ma ora è un giocatore diverso, molto più formato. Ha grandissima qualità”: così lo aveva descritto Leo Messi. Tutti d'accordo, dunque: grandissime qualità, ma deve formarsi e crescere".