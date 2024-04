Il giovane argentino in forza al Monza sta attirando le attenzioni di molti club in Italia e non solo. L'Inter valuta le proposte

Valentin Carboni è uno dei pezzi più pregiati e corteggiati della scuderia Inter. Il giovane argentino si sta mettendo in luce con il Monza e su di lui si sono già mosse diverse squadre. L'Inter ci punta, ma potrebbe decidere di far cassa per arrivare a un attaccante importante.