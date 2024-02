"Se tra i titolarissimi i risultati hanno dato ragione al club per gli innesti di Sommer, Pavard e Thuram, lo stesso si può dire per il primo sostituto della rosa, ossia Carlos Augusto, il più impiegato tra le riserve (1536’) e nemmeno a eccessiva distanza da Dimarco (1734’). L’ex Monza riesce sempre a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, dimostrando di sapersi accendere nel momento del bisogno e di poter essere più affidabile rispetto al predecessore, Gosens, visto l’anno scorso. In vista delle prossime uscite infine il bollettino non può che far intravedere notizie positive considerato che, rispetto alle ultime settimane, ci sarà un Buchanan in più e un Dumfries in ripresa. Indubbiamente si tratta di un punto di forza utile sia a difendere il vantaggio in campionato sia a giocarsela nuovamente in Champions".