Cassano: “City favorito, sono i più forti al mondo. Inter avrà chance se…”

L’Inter dovrà ripartire con coraggio, con tre o quattro persone, non dovrà far andare in vantaggio il City. Più la gara va per le lunghe, più i nerazzurri possono giocarsela. Al rigore numero 100 vince l’Inter? Io firmo adesso. Il City è favorito, l’Inter farà una gara attendista. Poi ci sono gli episodi. Incrocio le dita e speriamo bene. Il City ha perso andata e ritorno col Brentford che gioca con la difesa a 3, magari è una casualità, ma ha lo stesso modulo dell'Inter. Per me Dzeko 100% davanti e in mezzo Mkhitaryan se col Torino fa 30 minuti, altrimenti no. Dico Dzeko perché la prima uscita dell’Inter sarà sulla punta”.