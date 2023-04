Post-Inzaghi, Marotta ha solo un nome in testa: “E’ lui il fantasma più imponente”

Questo il nome che resta in cima alle preferenze di Marotta per inseguire la tanta agognata seconda stella

Inizia oggi il grande tour de force finale a cui verrà sottoposta l'Inter di Simone Inzaghi, che dovrà qualificarsi alla prossima Champions League entrando tra i primi quattro e dovrà fare il meglio possibile nella competizione europea e in Coppa Italia. Ma per il futuro, il tecnico sembra più in bilico che mai, come spiega Tuttosport: "Il fantasma più imponente risponde all’identikit di Antonio Conte.