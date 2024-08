L'Inter oggi scenderà in campo per l'ultima amichevole del pre-campionato 2024/25. I nerazzurri sfideranno il Chelsea a Stamford Bridge prima di concentrare tutte le energie sulla prima di campionato in programma sabato alle 18:30 in casa del Genoa. Con Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez rimasti a Milano per proseguire la preparazione, Simone Inzaghi schiera Sommer in porta.