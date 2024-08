Conto alla rovescia per l'ultima amichevole del pre-campionato 2024/25 dell'Inter: le possibili scelte di formazione di Inzaghi

Conto alla rovescia per l'ultima amichevole del pre-campionato 2024/25. Tra poche ore la squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge con il fischio d'inizio previsto per le ore 16. Con Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez rimasti a Milano per proseguire la preparazione, Simone Inzaghi cerca risposte importanti a sei giorni dall'inizio del campionato.