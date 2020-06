L’Inter sceglie i giovani su cui puntare: ecco i magnifici 5 blindati dalla società

Imparare dagli errori del passato. L’Inter prende nota e comincia a blindare i suoi migliori gioielli. Praticamente uno per reparto, a partire da quel Filip Stankovic figlio d’arte. Il giovanissimo portiere nerazzurro, grande protagonista con la Primavera, ha rinnovato fino al 2024. Un anno più lungo sarà il contratto di Lorenzo Pirola, pilastro della Primavera e della Nazionale italiana di categoria.

Già nel mirino dei club stranieri, l’Inter lo ha blindato fino al 2025, anche su input di Conte che già lo ha portato spesso in prima squadra. Stesso destino anche per Tibo Persyn, esterno di fascia destra, abile sia come terzino di spinta che come esterno offensivo. Perfetto per il 3-5-2. Anche per lui è in arrivo il rinnovo, con annessa promozione in prima squadra.

In prima squadra c’è già, invece, Lucien Agoume: anche il centrocampista francese, di cui si dice un gran bene, sarà blindato con il rinnovo, come confermato da Oscar Damiani a Fcinter1908.

E dulcis in fundo, il rinnovo più importante: Sebastiano Esposito. L’Inter e il gioiello del 2002 stanno trattando il rinnovo ma non solo. In ballo c’è il progetto di crescita del ragazzo, che l’anno prossimo dovrebbe andare a giocare con continuità in un club di Serie A. Atalanta, Parma e Fiorentina sono già pronte.