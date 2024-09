Al City of Manchester Stadium l'Inter alle ore 21:00 scenderà in campo per affrontare il Manchester City, nella prima giornata della nuova Champions League. Confermate le indiscrezioni raccolte da FcInter1908.it con Simone Inzaghi che lascia in panchina Lautaro, Mkhitaryan e Pavard, soprattutto in vista del derby in programma domenica.