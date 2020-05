Commisso: “A Castrovilli la 10. Chiesa può andare, basta che lo dica. Mi sono stancato di…”

“Se Chiesa vuole andarsene, basta che me lo dica. L’importante è che arrivino i soldi giusti, e lo accontenteremo. Non metto veti per il suo eventuale passaggio alla Juventus ma ci sono anche altre squadre fuori dall’Italia che lo vogliono. Lasciamolo stare per ora, abbiamo un buonissimo rapporto sia con lui che con suo padre”. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ospite ai microfoni di “Radio Bruno”.

“Mi sono stancato di parlare di Chiesa perche’ ci sono altri giocatori – ha aggiunto – E’ una fake-news che gli ho fatto una super-offerta di rinnovo. La cosa importante e’ che ci sono calciatori che hanno dimostrato che hanno voglia di restare a Firenze come Vlahovic e Castrovilli. Mi piacerebbe che quest’ultimo indossasse la maglia numero 10.”

Su Chiesa, oltre alla Juve, c’è da tempo anche l’interesse dell’Inter e soprattutto di Antonio Conte. Il tecnico stravede per il gioiello della Fiorentina.