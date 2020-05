Materazzi e la sua top11: “Ho giocato con i più forti. Chiesa lo picchierei! In Bastoni…”

Marco Materazzi, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto in diretta sul profilo Instagram di De Vitis e ha raccontato della sua carriera. Poi ha fatto anche una sua top 11 ideale. «Sono in difficoltà – ha sottolineato – ho giocato con giocatori davvero bravi».

Però questa è stata la sua risposta: «In porta metà Buffon e metà Julio Cesar. Maicon, quello vero è stato all’Inter, era forte forte, adesso gioca in Brasile, Samuel, Cannavaro e Chivu. Cristiano Ronaldo a sinistra, Figo a destra, Stankovic e Gattuso in mezzo al campo, sennò chi corre? Davanti Messi-Eto’o. Ma serve una panchina lunga perché ho lasciato fuori gente come Totti e Milito».

LA SQUADRA SBAGLIATA – «La vittoria del Mondiale? Dicono abbiamo vinto per il caso di Calciopoli, ma non così. Eravamo forti e pensavamo di poter vincere. Io ero il primo a fare casino in quello spogliatoio della Nazionale. Non mi aspettavo la testata di Zidane, ho sentito il botto, è stato forte. La mia fortuna è stata che non l’ho vista arrivare. Altrimenti saremmo finiti entrambi negli spogliatoi. In un contrasto mi ha detto che la maglia me l’avrebbe data dopo la maglia. Io non mi sentivo inferiore a nessuno. E gli ho risposto che preferivo la sorella. Si è arrabbiato. Ci sta. Uno fa le cose e si assume la responsabilità. Ovviamente gli vanno fatti i complimenti per quanto ha fatto nella sua carriera. In chi mi rivedo? In Bastoni, credo sia tra i giovani più promettenti con Barella e Chiesa. Lo picchierei però, perché è forte ma a volte accentua le cadute. E mi rivedo anche in Bonucci, ma ha sbagliato squadra».

MOURINHO – «Con lui avevamo un rapporto sincero, ogni tanto ci sentiamo. Abbiamo una chat con quelli del Triplete e ci sentiamo spesso. Se io voglio fare allenatore? Ho preso le licenze, ma servono le motivazioni giuste».