Udinese-Inter, probabile formazione: Conte piazza la doppia sorpresa. E Brozovic…

La probabile formazione dell’Inter contro l’Udinese: Antonio Conte dovrà fare a meno di Samir Handanovic, fermato da un problema al dito. Ma non sarà l’esordio di Padelli l’unica novità di formazione per la squadra nerazzurra.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, potrebbero essere schierati tutti i nuovi acquisti dal primo minuto. Oltre ad Eriksen, titolari anche Moses e Young. Mentre Marcelo Brozovic, recuperato in extremis, non verrà rischiato dal primo minuto. In attacco, accanto a Lukaku, la grande promozione di Sebastiano Esposito, che sembra in netto vantaggio su Alexis Sanchez.

Ecco la probabile formazione nerazzurra (3-5-2)

Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young, Lukaku, Esposito