Mercato, Inter e Conte: idee precise in vista del vertice. “Attacco? Tre nomi sul tavolo”

Dopo un mese di astinenza, Lautaro Martinez ha ritrovato il gol e si è sbloccato. “L’ultimo gol, l’aveva segnato il 22 novembre e da allora, complice anche il super lavoro per compensare nelle ultime tre giornate l’assenza di Alexis Sanchez, aveva un po’ perso il tocco magico”, commenta Tuttosport che, a maggior ragione, rilancia la possibilità che l’Inter intervenga sul mercato per dare a Conte un’alternativa all’argentino, in modo da permettere una rotazione nel prosieguo del campionato.

VERTICE E IDEE – La squadra riprenderà ad allenarsi il 28 dicembre e ogni giorno è buono per il vertice tra Conte e la società per il mercato. La posizione del club è chiara ed è stata ribadita dalle parole di Marotta pre-Verona. L’idea è di accontentare i giocatori che chiedono la cessione e da lì si partirà per cercare di sostituirli.

ATTACCO E CENTROCAMPO – “In attacco, il prescelto per salutare è Pinamonti mentre a centrocampo – oltre a Eriksen – in uscita ci sono Vecino e Nainggolan”. Quest’ultimo fa gola al Cagliari e la chiave per trovare l’accordo potrebbe essere uno scambio di prestiti con Leonardo Pavoletti che, per caratteristiche, può diventare il vice Lukaku”, commenta infatti Tuttosport. Qualora Conte non desse il proprio parere positivo su Pavoletti, ecco che potrebbe tornare in auge lo scambio Pinamonti-Gervinho. Con il Papu Gomez che resta sullo sfondo, anche se molto dipenderà dalle condizioni che detterà l’Atalanta.