Inter, Pinamonti jolly a gennaio. “L’ipotesi più semplice è uno scambio di prestiti con…”

L’ennesimo infortunio muscolare di Alexis Sanchez ha rimesso in luce una delle lacune maggiori dell’organico dell’Inter: l’assenza di un attaccante di livello capace di far rifiatare i titolari senza farli rimpiangere. Ecco perché, spiega Tuttosport, il club nerazzurro può tornare sull’acquisto di una punta a gennaio.

“L’obiettivo è sfruttare Pinamonti come jolly e l’opzione più facilmente percorribile porta a uno scambio di prestiti con Gervinho che ieri non ha giocato a Crotone per infortunio (distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra). Alternativa all’ivoriano è sempre il Papu Gomez, sempre che l’operazione abbia costi sostenibili“.