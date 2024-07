"Simone Inzaghi è rimasto colpito dalla scaltrezza sottoporta del centravanti di Bushehr, città di case bianche sul Golfo Persico. L’attrazione principale di questi primi giorni di raduno ad Appiano Gentile. I due gol realizzati nella prima uscita contro il Lugano sono solo la punta dell’iceberg. Lì sotto, dove in pochi si avventurano, c’è un ragazzo umile, disponibile, sveglio, affamato, capace di farsi apprezzare dal gruppo ma soprattutto da Inzaghi e dal suo staff. Tutti entusiasti. Chi l’ha visto da vicino in questi giorni racconta di una punta che non sbaglia un colpo, vicina per caratteristiche a Miro Klose – allenato da Inzaghi nel 2016, a fine carriera – e a Edin Dzeko, la punta dei primi due anni interisti di Simone. Mondi diversi avvicinati da una qualità comune: l’etica del lavoro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.