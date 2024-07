L'attaccante argentino, tornato a Milano dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, non resterà in nerazzurro

Tornato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Joaquin Correa non resterà a Milano: l'attaccante argentino non rientra nei piani dei nerazzurri, e la dirigenza interista è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.