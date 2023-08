Sky – Inter, ottimismo per Pavard: la nuova offerta. Lunedì si può chiudere

Benjamin Pavard è sempre più vicino all’Inter: ecco le cifre della nuova offerta per Sky. E lunedì si può chiudere

“Contatti continui con il Bayern Monaco per chiudere in queste ore l'acquisto di Benjamin Pavard. Si può chiudere forse già nella giornata di domani, lunedì 21 agosto. L'Inter, per avvicinarsi alla richiesta del Bayern Monaco, attorno ai 30 milioni di euro, ha spostato una parte dei bonus. Ora l'offerta è sui 27 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. Resta molta fiducia che la trattativa possa andare a buon fine grazie anche al pressing del difensore francese, che vuole l’Inter”, si legge.