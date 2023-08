L’Inter alza l’offerta, Pavard a un passo: i dettagli. Oggi può arrivare la fumata bianca

"Non è ancora abbastanza, la risposta del Bayern però è stata significativa. Servono 30 milioni e l’affare si chiude. È quello il numero che accontenta i tedeschi, scesi dunque dalla valutazione di 35 milioni. È un segnale che va letto in maniera positiva, così l’ha interpretato anche l’Inter. Perché c’è dialogo, non ci sono frizioni. E dunque, la distanza ormai è minima. L’affare si chiuderà probabilmente a quella cifra, basta un piccolo sforzo per definire l’acquisto di un giocatore che ora l’Inter reputa centrale per il suo progetto tattico. Pavard è dunque pronto a sbarcare. Se tutto andrà come da programma, il francese potrebbe essere a Milano già a metà settimana per le visite mediche".