L'avventura di Joaquin Correa all'Inter è destinata a chiudersi in questa sessione estiva di calciomercato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante argentino non rientra nei piani del club nerazzurro, che su questo punto è stata piuttosto chiara. Due anni con molte più ombre che luci per l'ex Lazio, che ora cerca una nuova sistemazione. Scrive la rosea: