CorSera – Inter-Bayern, si tratta per Pavard. Nerazzurri alzano l’asticella. United? Decisiva…

Inter e Bayern continuano a trattare a oltranza per il difensore francese. Nerazzurri pronti ad alzare l'asticella

Inter Bayern Monaco trattano a oltranza per Benjamin Pavard . Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro ha messo sul piatto un'offerta da 25 milioni più bonus contro una prima richiesta di 30 più bonus.

"Il problema è che il Manchester United sarebbe pronto ad arrivare anche a 40 milioni, e qui allora diventerebbe decisiva solo la volontà del 27enne difensore francese. Inter che però sta mettendo insieme le forze per alzare a sua volta l’asticella: entrano intanto 5 milioni per Giovanni Fabbian, che va al Bologna (diritto di recompra a 12 milioni). E altri 4 milioni potrebbero arrivare dalla cessione di Lazaro al Toro: c’è l’accordo fra i club, non ancora il sì dell’austriaco".