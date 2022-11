Cronometro d’Oro a Pintus: “All’Inter ho trovato onestà intellettuale. Non è un caso…”

Nell’auditorium di Coverciano, Antonio Pintus è stato premiato come miglior professionista della Serie A 2020/2021. "La prima persona che cito per i ringraziamenti – ha sottolineato Antonio Pintus, dopo aver ricevuto il Cronometro d’oro – è mia moglie, perché i preparatori vivono molto di scientificità, ma anche di anima e di sensazioni. Mia moglie mi dà un equilibrio, sia nei momenti di euforia che di sconforto".

"Ringrazio lo staff tecnico dell’Inter per la stagione a cui fa riferimento questo Cronometro d’oro, tutti i miei ex collaboratori, il mister e soprattutto ricordo lo staff medico. Per riuscire ad avere risultati eccellenti, bisogna che ci sia un’assoluta integrazione tra gli staff; ci deve essere onestà intellettuale, cosa che ho trovato all’Inter e non a caso sono stati raggiunti certi risultati. E poi grazie alla Federazione: perché, se siamo qua, e perché siamo stati formati da un bellissimo corso".