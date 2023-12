Cuadrado: “Nato per giocare a calcio, diventato terzino per caso. Un grande gruppo…”

Ci sono stati momenti difficili in carriera?

"Ce ne sono stati molti, il più difficile è quando da ragazzo sono andato in Argentina per fare provini. A volte non mangiavo o lo facevo solo una volta al giorno però ero concentrato sull'obiettivo di diventare giocatore. Dopo alcuni mesi sono tornato in Colombia ed è arrivata l'opportunità di un provino con l'Independiente Medellin e poi sono rimasto lì".

Il tuo più grande sostenitore?

"La mamma, mi seguiva dappertutto. Ho un rapporto speciale con lei, per me è la mia guerriera. Penso che sono tutto quello che sono grazie a lei".

L'insegnamento più importante che hai ricevuto chi te lo ha dato?

"Un mio amico che si chiama Juan: mi diceva che la vita non è solo calcio".

Il soprannome Vespa come nasce?

"E' nato nella Fiorentina, me lo diede Luca Toni. Tante volte arrivavo sul fondo a crossare ma in area non c'era nessuno. E lui mi diceva: 'Come faccio ad arrivare? Lui va con la Vespa, io col cammello'.

Hobby?

"Mi piace stare in famiglia, tranquillo. E anche leggere"

Pregio e difetto

"A volte mi arrabbio troppo facilmente. Pregio dico l'allegria".

Tre caratteristiche per descriverti come descriverti?

"Velocità, dribbling e tecnica".

Quanto è importante la vita dello spogliatoio?

"Molto importante, i grandi gruppi nascono se c'è un bel spogliatoio. Mi piace stare uniti come se fossimo una famiglia"

Conta di più il talento o la determinazione?

"Tutte e due sono importanti nel calcio, aggiungo anche la passione".

