Inter, non è ancora il momento di Cuadrado. Frattesi quinto? Non è l’unica opzione

"Ma c’è anche un terzetto titolare, da Barella fino a Mkhitaryan, di cui Inzaghi si fida moltissimo: difficile scalzarli, in fondo è il trio che ha condotto l’Inter alla finale di Champions e Inzaghi non può non puntare tutto su di loro. Frattesi, dal canto suo, ci mette la miglior applicazione possibile in allenamento. E progetta un 2024 da protagonista. Chissà che il lancio - almeno momentaneo - non arrivi in una posizione diversa da quella immaginata. Al centrocampo non mancano i tempi di inserimento, la rapidità e la qualità per coprire la fascia nel gioco di Inzaghi. L’Inter ha bisogno di correre, adesso. Ha bisogno di pensare all’idea di una fuga in campionato e il calendario in questo senso dà una mano, fino a fine anno. A patto di non sbagliare le scelte. E le idee sono quasi sempre state giuste, fin qui", aggiunge Gazzetta.