Curva Nord: “Noi contrari, non ci interessa Inter-City senza ‘clamoroso al Cibali’. Ma…”

Renato Bossetti, tra i responsabili del direttivo, ha parlato della fondazione della Superlega e dell'adesione del club nerazzurro

Ha anche aggiunto: «Il calcio, almeno come lo vediamo noi è quello del 'clamoroso al Cibali!', non ci interessano Inter -Bayern, Inter-Real Madrid e Inter -City senza le trasferte a Praga, a Varsavia, oppure a Benevento in macchina in 24 ore andata e ritorno. Il calcio non è quello della Superlega, ma è quello del popolo. Altrimenti andiamo dietro alle 'porcate' dell'Nba. Adesso vediamo e aspettiamo che succede».

Insomma un commento in un certo senso cauto, che attende l'evolversi della situazione. Ma se tutto fosse come sembra in questo momento gli ultrà si dicono contrari: «Cercheremo di batterci perché non si realizzi, ma vista la repressione in atto nei nostri confronti, possiamo solo dire la nostra e muoverci per far capire come stanno le cose. Lo devono capire i tifosi comuni, non gli ultras che già lo sanno. Come è successo con la tessera del tifoso. All'inizio chi non faceva parte del nostro mondo era d'accordo, poi si sono resi tutti conto la rottura che è, il nominativo, i dati, i terminali che si bloccano. Ci manca solo che ti chiedano le analisi del sangue per andare allo stadio», ha concluso.