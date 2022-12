Sky – Inter, Lukaku ad Appiano. Darmian torna in gruppo, D’Ambrosio e Correa a parte

L'attaccante belga, tornato nella giornata di ieri a Milano dopo l'eliminazione dal Mondiale, oggi si è presentato ad Appiano Gentile. Nei prossimi giorni svolgerà in parte lavoro con il gruppo e in parte lavoro atletico: l'obiettivo di Inzaghi è quello di averlo a disposizione in buone condizioni per la sfida contro il Napoli il prossimo 4 gennaio.