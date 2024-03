Novità non positive per l'Inter dal ritiro dell'Olanda: il difensore Stefan De Vrij ha accusato un problema muscolare

Non arrivano buone notizie in casa Inter. Stefan de Vrij , infatti, stando quando appurato da FCInter1908.it ha accusato un problema muscolare nel corso degli allenamenti con la sua Nazionale.

I tempi di recupero per il difensore ex Lazio non dovrebbero essere lunghi ma la situazione è da monitorare. In ogni caso dovrebbe saltare entrambe le amichevoli, domani contro la Scozia e martedì contro la Germania.