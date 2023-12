Inter, rinnovo Lautaro: cifre e durata. In arrivo il prolungamento per Dimarco e Mkhitaryan

I tifosi dell'Inter potrebbero trovare un bel regalo di Natale sotto l'albero, ovvero il rinnovo del capitano Lautaro Martinez . Come sottolinea Repubblica , sembra tutto bene apparecchiato. "Il Toro ha detto di non vedere l’ora di firmare, l’ad Beppe Marotta ha auspicato di potere chiudere l’affare “anche prima di un mese”, e non è impossibile che la definizione dell’accordo, prevista per la prossima primavera, possa essere anticipata".

"Oggi Lautaro ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026 a 6 milioni netti l’anno più bonus. L’intenzione è prolungarlo di due anni, portando la cifra a 8 milioni, sempre più premi. Intanto, al quartiere generale nerazzurro si lavora per definire il prolungamento del rapporto con Dimarco, anche lui in scadenza nel 2026, e Mkhitaryan, che dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con altri club. Ma il rinnovo per lui è pronto, come per l’esterno milanese".