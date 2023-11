Materazzi su Juve-Inter: “Pronostico? 2-1 per i nerazzurri: sono più forti e…”

"L'Inter, che secondo me è la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto, va a giocare contro una Juve che farà di tutto per tornare in testa. Sarà una partita non facile. Se vince l'Inter può essere determinante. La differenza la può fare il centrocampo. Sappiamo quanto è attrezzato quello dell'Inter e quanto, in questo momento, non è attrezzato quello della Juve, per l'infortunio di Locatelli e la vicenda Pogba. Dovranno fare di necessità virtù. Allegri è stato bravo in questo ed ha tirato fuori il meglio dai suoi giocatori"