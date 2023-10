Dimarco, passi avanti per il rinnovo. L’intesa con l’Inter è sempre più vicina: le cifre

L'esterno è cresciuto tantissimo sotto la guida di Inzaghi e sta dimostrando di avere piede e gamba per essere una colonna dell'Inter

L'importanza della catena di sinistra dell'Inter è nota a tutti. Da l' l'Inter crea gran parte delle occasioni da gol. Un asse ormai collaudato a cui il club nerazzurro non vuole di certo rinunciare. Bastoni, Mkhitaryan e Dimarco , per tutti si profila un futuro ancora a Milano.

"Il triangolo magico è un fattore decisivo nel sistema inzaghiano , tanto che il club lavora per blindarlo: Bastoni ha rinnovato lo scorso anno, Micki e Dimarco sono pronti a farlo a breve. Per Federico, figlio della Nord e sangue nerazzurro, si lavora per un nuovo accordo da 4 milioni più bonus fino al 2028. Intesa vicina, vicinissima: dopo anni di vuoto, l’Inter ha finalmente trovato un nuovo fenomeno a sinistra. E se lo tiene stretto", scrive La Gazzetta dello Sport.