Djalo, sì all’Inter ma occhio alla mossa del Lille. “La Juve sogna lo sgarbo e…”

"Tiago Djaló si è promesso all’Inter per la prossima stagione. Il difensore centrale portoghese è in scadenza con il Lilla il 30 giugno e attraverso il suo entourage ha detto sì alla proposta del club di Zhang. In teoria tra una manciata di giorni potrà firmare per la società nerazzurra". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sul futuro di Djalo.

"Marotta, Ausilio e Baccin, però, non hanno certezze granitiche riguardo alla fumata bianca perché nelle ultime settimane hanno ricevuto segnali chiari da Djalò: il classe 2000 ha recuperato completamente dopo il grave infortunio al ginocchio destro subito a marzo (lesione del legamento crociato, con tanto di intervento chirurgico) e non vuole trascorrere il resto dell’annata in tribuna. Il Lilla, infatti, non intende più convocarlo visto il no al rinnovo del contratto e sta facendo giocare titolari al centro del pacchetto arretrato Yoro e Alexsandro. Durante la finestra di mercato invernale i dirigenti francesi sperano di ricevere una proposta per l’acquisto del cartellino dell’ex Primavera del Milan e chiedono almeno cinque milioni più bonus", aggiunge poi il quotidiano.