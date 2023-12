Inter, fatta anche per il rinnovo di Lautaro: cifre e dettagli. Annuncio in settimana

"Non è corrida senza Toro, non è Inter (vera) senza Lautaro . Tanto che viene voglia di dar ragione a Francesco Acerbi, che con le sue parole ha provato a togliere un po’ di pressione e un po’ di peso dalle spalle dei compagni". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'assenza di Lautaro che ha tolto certezze all'Inter. I gol a partita sono scesi da 2,1 a 1,1 e, tra l'altro, anche Thuram perde efficacia sotto porta quando non c'è il Toro, tanto da essere a secco di reti senza Lautaro (5 partite, 0 gol).

"L’Inter attacca in maniera diversa, senza Lautaro. Ma è tutto il gioco a scorrere in modo meno fluido. La squadra vista a Genova era anche meno brillante dal punto di vista fisico, certo. In ogni caso, in linea generale, il capitano manca a tutti. Manca ai difensori e agli esterni in fase di costruzione del gioco. Quante volte si è vista, l’uscita di palla di prima dalle corsie laterali proprio per Lautaro, che con la sua tipica giocata controlla e allarga sulla fascia opposta: è uno sviluppo classico del 3-5-2 di Inzaghi. A Genova due giorni fa si è visto poco o niente, giusto in avvio con Arnautovic che ha poi portato al tiro Mkhitaryan. Se poi, come accaduto contro il Genoa, di fronte capita una squadra intensa, che scherma Calhanoglu in maniera quasi perfetta, allora le difficoltà si moltiplicano. In aggiunta, Lautaro e Thuram hanno una copertura completa dell’area di rigore. Quando si parla di intesa, si parla anche di movimenti a occupare gli ultimi 16 metri in maniera il più possibile omogenea, cosa che favorisce anche gli esterni di centrocampo: sono spesso loro le fonti di gioco nerazzurre, gli autori dell’ultimo passaggio, e avere un riferimento dentro l’area come Lautaro è certamente un altro andare", aggiunge poi il quotidiano.