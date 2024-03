Il caso Acerbi potrebbe cambiare il futuro dell'Inter in difesa. In caso di stangata, il club sarà costretto a pensare a soluzioni alternative

Il caso Acerbi potrebbe cambiare il futuro dell'Inter in difesa. In caso di stangata (si parla di 10 giornate di squalifica, con conseguente risoluzione del contratto da parte del club), la società si troverà costretta a pensare a soluzioni alternative nel ruolo di centrale. Se contro l'Empoli giocherà Bastoni, il futuro, secondo Tuttosport, può essere di Bisseck:

"L’unica buona notizia è il fatto che Alessandro Bastoni sia tornato dagli Stati Uniti in perfetta salute. Contro l’Empoli - quando tornerà a disposizione Carlos Augusto - toccherà all’azzurro piazzarsi al centro della difesa con il brasiliano “braccetto” di sinistra. Avendo però tutte settimane libere, Inzaghi potrà provare anche Yann Bisseck come centrale (al momento l’allenatore lo vede come alter ego di Pavard sul centro destra): l’obiettivo è capire quali garanzie possa dare il tedesco in quel ruolo tanto delicato anche in ottica futura".