Inter-Bayer a Marinozzi e Orsi: ecco dove vederla su Sky e in chiaro. Le ultime…

L’Inter si gioca stasera l’accesso alla semifinale di Europa League. L’avversario è da prendere con le molle. Il Bayer Leverkusen della stellina Havertz è rivale tosto, duro. Ma gli uomini di Conte vogliono arrivare in fondo alla competizione.

La vincente della sfida se la vedrà in semifinale contro la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea, in campo domani alle ore 21 a Gelsenkirchen.

I PRECEDENTI

È il terzo incrocio in partite ufficiali tra i due club, dopo le due vittorie dell’Inter (3-2 in casa e 2-0 in trasferta) nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-03. L’ultima volta che l’Inter aveva giocato i quarti di finale in una competizione europea era stato nella Champions League 2010-11, quando i nerazzurri furono sconfitti dallo Schalke 04.

DOVE VEDERLA

Inter-Bayer Leverkusen è una partita in esclusiva Sky che andrà in onda alle ore 21 con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi; sarà visibile in chiaro su Tv8 e sulla piattaforma Sky ai canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, sui canali 201 e 252 del decoder satellitare, nonché su quelli 472 e 482 del digitale terrestre. La partita si potrà anche seguire via streaming grazie ai servizi di Now Tv e Sky Go.

LE PROBABILI

(3-5-2) – Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte.

(4-3-3) – Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby. Allenatore: Bosz.

(Gazzetta.it)