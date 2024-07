La stagione 2024/25 dell'Inter è ufficialmente iniziata: i nerazzurri non impegnati all'Europeo o in Copa America si sono ritrovati ad Appiano Gentile per il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff. Poco da fare sul mercato per i campioni d'Italia, che hanno rinforzato la squadra inserendo in gruppo Taremi, Zielinski e Martinez e mantenuto l'ossatura già presente, come da richiesta della dirigenza e come voluto da Oaktree.