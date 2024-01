Dumfries, distanza sul rinnovo: a giugno può partire. Inter non vuole Skriniar-bis

No Skriniar bis — La società nerazzurra, infatti, senza un’intesa lo metterebbe sul mercato durante la prossima estate, per monetizzare una sua partenza (dopo averlo pagato circa 15 milioni, bonus inclusi, un anno e mezzo fa) e scongiurare un’altra dolorosa partenza a parametro zero come successo con Skriniar, accasatosi al Psg all’inizio di questa stagione dopo una lunga telenovela per il rinnovo.

Occhio a Buchanan — [...] Un altro aspetto tutt’altro che trascurabile è la chiusura dell’affare Buchanan, arrivato come rinforzo per coprire il buco lasciato da Cuadrado, ma possibile padrone in futuro della fascia destra interista. Ci sarà da lavorare a livello tattico e i risultati andranno analizzati sul campo, ma l’arrivo del canadese di certo rappresenta un segnale. Nei prossimi sei mesi l’ex Bruges potrà rendere meno traumatica la separazione da Dumfries, proponendosi come esterno del futuro visti anche i suoi 24 anni e le doti tecniche messe in mostra con la maglia del Bruges. In Viale della Liberazione, infatti, Marotta e Ausilio confidano di essersi già cautelati, dovendo anche fare i conti con il contratto di Cuadrado (tralasciando i problemi fisici) che scadrà a giugno. Da qualsiasi prospettiva su quella corsia c’è un bivio importante e Dumfries nelle prossime settimane dovrà decidere quale strada imboccare per restare a Milano o meno”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)

