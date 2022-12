Dumfries show in Olanda-USA! 2 assist, super salvataggio e poi anche un gol

Nel segno di super Denzel Dumfries. Prima due assist, poi un salvataggio e infine un gol nella vittoria dell'Olanda in Qatar

Nel segno di super Denzel Dumfries. Prima un grande assist per l'1-0 dell’Olanda contro gli Stati Uniti, poi un altro assist per il momentaneo 2-0 e infine la rete del 3-1. Nell’ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, l'esterno dell'Intersi è reso protagonista di una super prestazione.