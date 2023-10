Inter, Dumfries assente al primo allenamento dell’Olanda: “Ritardo per motivi personali”

Tra i giocatori convocati dalle varie nazionali, l'Inter ne ha due anche tra le fila dell'Olanda. Denzel Dumfries e Stevan De Vrij. Non convocato per queste due partite l'ultimo arrivato in casa nerazzurra Klaassen.

Come scrive La Gazzetta dello Sport "Denzel Dumfries ieri non ha partecipato al primo allenamento dell’Olanda a Zeist, in previsione del match di qualificazione europea di venerdì contro la Francia. Era assente per «motivi personali», ha detto la Federazione, e si è presentato nel ritiro solo ieri sera. Presente regolarmente, invece, l’altro interista De Vrij".