Europeo, Inter e Milan in solitaria per lo stadio? L’offerta di Sala non può essere accettata

Sul tavolo — e nelle aspirazioni dei due club — ci sono l’impianto del Milan a San Donato (che si vorrebbe pronto per il 2028), quello dell’Inter a Rozzano (già approvato il Pgt con la variante del traffico) e il vecchio San Siro. Assegnare al vecchio Meazza le partite di Euro 2032 — al momento nei dossier c’è scritto San Siro — potrebbe essere un modo per tenere in vita un impianto storico, ma è tutto da vedere che, in presenza di stadi più moderni e più accoglienti, si opti per questa soluzione. Anzi, è evidente che si sceglierà lo stadio che consentirà di fare la figura migliore. C’è, poi, anche una quarta opzione, al momento residuale ma che non si può scartare: che il vincolo su San Siro alla fine non si metta, che il Meazza possa essere demolito (o «rifunzionalizzato» e trasformato in un’altra cosa) e che quindi ritorni in auge il progetto del «nuovo San Siro», che fin qui è stato identificato con la Cattedrale ma che probabilmente cambierà nome, che potrebbe sorgere a fianco. Con entrambi i club — come da progetto originario — o anche uno solo", scrive il Corriere della Sera.