Inter, Dumfries è al picco di rendimento: “Presto il rinnovo. E se arriva un altro club…”

E' Denzel Dumfries indubbiamente uno dei migliori dell'Inter in questa prima parte di stagione. L'esterno ex PSV è ormai una certezza nello scacchiere di Inzaghi e si sta meritando il posto da titolare e il rinnovo di contratto. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "La notizia migliore per Inzaghi comunque è quella di aver trovato un Dumfries in grande spolvero per questa prima parte di stagione: molto diverso da quello abulico e inconcludente che si era visto per buona parte della scorsa annata, prima di riprendersi nel finale.