Stadio a Rozzano, incontro Inter-Regione: nodo viabilità. “Previsto tavolo tecnico per…”

L'Inter va avanti nell'iter che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo stadio nerazzurro nell'area di Rozzano, comune alle porte di Milano. Come riporta l'edizione milanese di Repubblica, infatti, nella giornata di oggi l'ad corporate del club nerazzurro, Alessandro Antonello, ha avuto, prima di volare a Londra per lavoro, un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Territorio, Gianluca Comazzi, per illustrare il progetto del nuovo impianto. Un incontro volto soprattutto a sciogliere i nodi della viabilità, nodi in cui anche la Regione stessa giocherà il suo ruolo. Scrive Repubblica: