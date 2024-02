In diretta su Kick, l’esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha parlato così del mercato dell’Inter verso l’estate. “Zielinski è un discorso molto simile a Taremi per l’Inter: tra visite e firme, dovrebbe fare tutto entro fine mese, questo è ciò che sappiamo. È stato escluso dalla lista Champions dal Napoli, è palese non rinnovi e a oggi per lui c’è solo l’Inter. Andranno via Sensi e Klaassen, così si spiega il colpo Zielinski a 0. L’iter dovrebbe essere definito in pieno entro fine mese”.