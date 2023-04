Inter, Dumfries: “Siamo forti, non si possono avere 11 sconfitte. Ci guardiamo allo specchio”

Intervenuto ai microfoni della CBS, Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha parlato così dopo la qualificazione in semifinale di Champions League della differenza con il cammino altalenante in campionato: "E' un fatto. Il campionato è difficile ma possiamo fare molto molto meglio, è un fatto. Con la squadra forte che abbiamo non è possibile avere 11 sconfitte: ci guardiamo allo specchio per questo. In Champions stiamo facendo bene ma non va bene avere 11 sconfitte: ma io sono un giocatore che guarda sempre avanti e la cosa più importante è tornare forti in campionato partendo dal prossimo weekend. Solo così potremo finire bene anche lì.