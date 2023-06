Dzeko, l’agente in Turchia. Con l’Inter dentro o fuori in tempi brevi: lo scenario

Conferme sull'interesse del Fenerbahce per Edin Dzeko arrivano anche dal sito de La Gazzetta dello Sport. L'agente della rosea spiega la rosea è a Istanbul per ascoltare la proposta del club turco che proporrebbe un contratto di due anni a cifre importanti. Il sito sportivo racconta che qualche tempo fa l'attaccante nerazzurro aveva trovato un accordo verbale con l'Inter su un possibile rinnovo di un anno. Ma non c'è la firma.