LIVE, Empoli-Inter 0-1: D’Ambrosio! Inter in vantaggio!!

Nerazzurri chiamati a rialzare subito la testa. Al Castellani l'Inter affronterà l'Empoli di Andreazzoli con Simone Inzaghi che modifica radicalmente il suo undici

Redazione1908

21.48 - INIZIA LA RIPRESA

21.33 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, SQUADRE A RIPOSO

45° - Occasione pazzesca per Sanchez che entra in area, pressato e probabilmente toccato in maniera fallosa, supera Vicario, si allarga, perde il tempo per calciare a rete, mette in mezzo dove Lautaro prima e Gagliardini dopo non riescono a mettere palla in rete

44° - Palo pazzesco di Barella che approfitta di una carambola, conclusione violenta sul legno. Segnalato però fuorigioco del centrocampista

42° - Ci prova l'Empoli con la percussione di Parisi, sbroglia D'Ambrosio e Brozovic allontana

38° - Palla dentro di Sanchez per Gagliardini che di testa prova a cercare Lautaro accanto a lui, interviene Vicario

36° - Empoli che accusa il vantaggio nerazzurro e prova subito a gettarsi in attacco a testa bassa

33° - RETEEE!!!!! D'AMBROSIO!!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! CROSS DI SANCHEZ PER D'AMBROSIO CHE DI TESTA SUPERA VICARIO!!!

31° - Pericolo Inter. Palla dentro per Pinamonti, bravissimo D'Ambrosio sull'ex attaccante dell'Inter, salva per la seconda volta una potenziale azione da gol

28° - AMMONITO LUPERTO

27° - Traversone di Barella a cercare Lautaro, Luperto mette fuori di testa

24° - AMMONITO DE VRIJ

22° - Siluro di Dimarco da fuori area, Vicario alza in corner

20° - Palla dentro di Barella per Lautaro, controllato da Luperto, esce Vicario fuori dall'area e mette in out

19° - Occasione Empoli. Luperto si ritrova palla sui piedi a centroarea, conclusione da distanza ravvicinata, D'Ambrosio si immola

17° - Buona opportunità per l'Inter, Darmian ruba palla a Luperto, palla al centro, cross respinto, Barella di prima intenzione la butta in mezzo, Vicario blocca in presa bassa

16° - Palla di Gagliardini per Lautaro che di testa prolunga dentro per Dimarco, suggerimento profondo

13° - Botta di Stojanovic da fuori, conclusione destinata ad uscire ma Handanovic mette in corner per sicurezza

11° - Ritmi altissimi al Castellani con le due squadre che non si risparmiano su ogni pallone

8° - Serie di cambi di gioco da parte dell'Inter, Barella ci prova su traversone di Dimarco, conclusione alta

6° - Calcio di punizione dalla trequarti calciato da Dimarco, traversone deviato in corner

4° - Numero di Sanchez che sfugge al suo marcatore, palla al centro, non ci arriva Barella sul secondo palo

3° - Avvio di gara aggressivo dell'Empoli che pressa altissimo i nerazzurri

1° - Ci prova subito l'Empoli. Palla dentro per Pinamonti sul primo palo, prova a incrociare l'ex Inter, chiude bene Bastoni, palla in corner

20.46 - INIZIA IL MATCH

EMPOLI - Riparte dal Castellani di Empoli la corsa in campionato dei nerazzurri dopo il pareggio di domenica sera contro la Juventus arrivato nei minuti finali su calcio di rigore. Ampio tournover per Simone Inzaghi che lancia dal primo minuto D'Ambrosio al posto di Skriniar, Gagliardini in mediana e Dimarco sulla corsia sinistra al posto di Perisic. Chance anche per Sanchez in attacco che prederà il posto di Dzeko ed affiancherà Lautaro Martinez.

Queste le formazione ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 33 Luperto, 34 Ismajli, 65 Parisi; 27 Zurkowski, 28 Ricci, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 3 Marchizza, 5 Stulac, 7 Mancuso, 8 Henderson, 19 La Mantia, 20 Fiamozzi, 23 Asllani, 26 Tonelli, 32 Haas, 35 Baldanzi, 42 Viti.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 7 Sanchez.

A disposizione: 97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Valeriani, Mastrodonato

Quarto Uomo: Di Martino.

VAR: Valeri.