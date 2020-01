Mirror – Inter, Marotta spinge per arrivare subito a Eriksen, ma Conte frena: ecco perchè

L’Inter non molla la presa per Christian Eriksen. Il centrocampista danese del Tottenham, in scadenza di contratto a giugno, è il grande obiettivo di mercato della dirigenza nerazzurra, pronta a regalare al popolo interista un colpo di livello internazionale.

Secondo quanto riporta il Mirror, Beppe Marotta avrebbe rotto gli indugi, presentando agli Spurs un’offerta da 20 milioni di sterline per avere Eriksen fin da subito.

Un entusiasmo che, però, non trova il supporto di Antonio Conte, che non sarebbe convinto della scelta di puntare sul danese.

Il tecnico nerazzurro continua a insistere per avere Arturo Vidal, ritenuto l’elemento ideale per rinforzare nell’immediato il centrocampo della squadra.

Il problema, per quanto riguarda il cileno, risiede nel Barcellona, che non sembra più disposto a lasciar partire il suo centrocampista. Vidal, tra l’altro, è il miglior marcatore blaugrana dopo il tridente offensivo.