Eriksen, lo scambio che stava per cambiare tutto: ecco perché l’Inter ha detto no

Christian Eriksen si è ripreso un posto nel presente dell'Inter. Il centrocampista danese, che ormai sembrava sul punto di lasciare Milano, ha ritrovato fiducia e spazio in squadra. Addirittura scalzando dall'undici titolare un pupillo di Antonio Conte come Arturo Vidal.

"La proposta nell'ultima settimana di mercato è stata, da parte della Roma, di uno scambio alla pari tra Eriksen e Dzeko, così da risolvere il problema legato al bosniaco. La risposta da parte dell'Inter è stata netta: rifiuto immediato per questioni tattiche più che di stipendio, in quel caso il discorso è stato spostato su Alexis Sanchez come contropartita prima che sfumasse tutto. Eriksen è stato così trattenuto dall'Inter, una mossa vincente con un no secco alla Roma", sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.