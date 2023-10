ESCLULSIVA Mentana: “Fischi a Lukaku? Si perde tempo e educazione. La vera nemesi…”

Meno di 24 ore ormai al calcio d'inizio di Inter-Roma e i riflettori sono tutti puntati su Romelu Lukaku. L'attaccante belga tornerà per la prima volta al Meazza da avversario dopo il voltafaccia di questa estate ai colori nerazzurri e resta alta la curiosità su quella che sarà l'accoglienza da avversario per lui. Sul tema si è espresso anche Enrico Mentana, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it. Questo il suo pensiero

"Io penso che Lukaku ci abbia rimesso a voltare le spalle all'Inter, senza offesa per la Roma. Una squadra in testa alla classifica, con un piede già negli ottavi di champions, può permettersi di ignorare un suo ex giocatore finito a giocare con un'avversaria. Perché perdere tempo (e educazione) a fischiarlo? Quelle stesse energie usiamole per incitare ancor di più i nostri, e soprattutto uno, Thuram, che può essere la vera nemesi di Lukaku".