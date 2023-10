Non solo al Meazza: per Acerbi ovazione anche al ristorante dopo Inter-Roma

L'episodio certifica il grande affetto che ormai il popolo nerazzurro nutre nei confronti del centrale ex Lazio

Francesco Acerbi è una vera e propria garanzia per l'Inter. Simone Inzaghi lo apprezza tanto quanto i tifosi nerazzurri, che hanno gettato via lo scetticismo che avevano quando l'ex Lazio è arrivato a Milano. Il difensore ormai è un simbolo dello spogliatoio, come testimonia anche quanto accaduto post Inter-Roma lontano dal Meazza: